Смольный добавил еще 2,4 млрд рублей на строительство Московско-Дунайскую развязки

Полная стоимость объекта вырастет с 8,2 до 10,6 млрд рублей.

В Смольном планируют направить еще 2,4 млрд на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Проект постановления уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Как рассказали в Смольном, полная стоимость объекта вырастет с 8,2 до 10,6 млрд рублей. Причиной роста указали невозможность выполнить работы по откорректированной проектной документации без увеличения цены государственного контракта.

Ранее заключен контракт на расширение второго участка Колтушского шоссе в Ленобласти. Рабочие расширяют первую половину шоссе от КАДа до Суоранды.

Фото: Piter.tv



