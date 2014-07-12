Заключен контракт на расширение второго участка Колтушского шоссе в Ленобласти

Рабочие расширяют первую половину шоссе от КАДа до Суоранды.

Ленинградская область продолжает работу по расширению Колтушского шоссе. В пресс-службе областной администрации сообщили о контракте на реконструкцию участка от Суоранды через деревню Старая, Колтуши и до перекрестка с Воейковским шоссе.

Отмечается, что участок является вторым дорожным объектом, который будут строить с помощью одобренных инфраструктурных кредитов: первый – развязка с Мурманским шоссе в Кудрово.

На данный момент специалисты расширяют первую половину шоссе от КАДа до Суоранды. Расширение уберет "бутылочное горлышко" на границе с Петербургом.

Фото: Piter.tv