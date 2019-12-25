Смольный задумался о льготах по аренде для всех видов предпринимателей

Пока постановление лишь разработали, но не приняли.

В петербургском правительстве разработали постановление по распространению отсрочки на аренду для всех видов предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Если оно будет принято, то смогут получить помощь те предприниматели, которые были зарегистрированы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 13 марта.

Также предусмотрена возможность предоставить отсрочку или рассрочку всем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Комитетом имущественных отношений было предложено в два раза увеличить объем отсрочки. Если в период режима повышенной готовности она составляет 100% размера арендной платы по договору за период с 13 марта 2020, то после прекращения режима отсрочка будет предоставляться только на уплату 50% от арендной платы.

Согласно новой возможной мере, отсрочка для субъектов МИСП и НКО будет предоставлена в 100 % размере арендной платы на весь период ее действия с 13 марта по 1 октября 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что предприятия Петербурга официально получили отсрочку по уплате налогов. Но пока лишь некоторые.

Фото: Piter.TV