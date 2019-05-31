Предприятия Петербурга официально получили отсрочку по уплате налогов

Соответствующее постановление подписал губернатор.

Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Петербурга официально получат отсрочку по уплате налога на имущество физлиц или организаций и земельного налога. Соответствующее постановление подписал 10 июня губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что меры по предоставлению налоговых преференций для владельцев торговых объектов аналогичны порядку, установленным российским правительством. Для собственников имущества, используемого под гостиницы и санаторно-курортные объекты, срок уплаты авансовых платежей по налогам за первый квартал года продлевается на 6 месяцев, а за второй квартал – на 4 месяца. Главное, чтобы с арендаторами были заключены дополнительные соглашения по предоставлению отсрочки по арендной плате.

Ранее мы писали, что петербургские предприятия ОПК могут получить адресную господдержку.

Фото: Piter.TV