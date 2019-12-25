Петербургские предприятия ОПК могут получить адресную господдержку

Помощь государства может повысить технологический потенциал предприятий ОПК.

Петербургские предприятия оборонно-промышленного комплекса могут получить адресную поддержку. Соответствующую инициативу выдвинул губернатор Александр Беглов на видеосовещании Совбеза РФ.

Отмечается, что в программе такой поддержки должны определить торговые ниши, помощь государства может повысить технологический потенциал предприятий ОПК, в том числе, индустриальных парков и технопарков. Между правительством Петербурга и АО "Объединенная судостроительная корпорация" готовятся разработать соглашение. По словам Беглова, городу нужно координировать деятельность по развитию судостроению и освоению рынков и включать малый и средний бизнес в цепочку поставок. Аналогичные соглашения Петербург подписал в прошлом году с ПАО "Газпром нефть" и АНО "Агентство по технологическому развитию", стороны договорились о сотрудничестве в разработках для энергетического сектора. Благодаря соглашению в Петербурге могут создать первый в России испытательный полигон для оборудования по добыче полезных ископаемых на шельфах.

Петербургские предприятия ОПК и в период пандемии получают госзаказы, в числе таких заводы "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь", Средне-Невский судостроительный завод, Обуховский завод.

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Фото: Piter.TV