Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО).

Самозанятые граждане смогут вернуть уплаченный ими налог на профессиональный доход за 2019 год. Также документ освобождает от НДФЛ доходы в виде выплат, которые имеют стимулирующий характер за выполнение важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, задействованным в принятии мер по борьбе с коронавирусом.

Дли бизнесменов, которые осуществляют деятельность в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса, суммы страховых взносов за текущий год уменьшатся на величину одного минимального размера оплаты труда – до 20 318 рублей. Если предприниматели оформляли кредиты на поддержку занятости, они не будут считаться их доходом и облагаться налогом.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Нидерланды не стали отвечать на вопрос о новом фигуранте дела МН17.

Видео: kremlin.ru