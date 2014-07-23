Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для граждан и предпринимателей Курской области

Их можно будет оплатить до 1 декабря 2027 года.

Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов для граждан и предпринимателей отдельных территорий Курской области. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Отстрочка предоставляется гражданам, местом нахождения которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где был введен режим контртеррористической операции. Налоговая отсрочка также продлена для предпринимателей и организаций.

Мишустин отметил, что решение продлить отсрочку распространяется на транспортный и земельный налоги и налог на имущество физических лиц. Их можно будет оплатить до 1 декабря 2027 года.

Рассчитываем, что высвободившиеся средства помогут предприятиям быстрее восстановить свою деятельность в полном объеме, сохранить рабочие места и доходы для тысяч семей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство направит 2 млрд рублей на программу льготного агролизинга.

Видео: Правительство России