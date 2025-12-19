Правительство направит 2 млрд рублей на программу льготного агролизинга

Правительство России дополнительно направит 2 млрд рублей на программу льготного агролизинга. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По словам главы правительства, выделенные средства позволят приобрести более 6,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Он подчеркнул, что приобретенную технику передадут аграриям в лизинг на льготных условиях. Отметим, что на программу льготного агролизинга в федеральном бюджете на текущий год год уже было предусмотрено более 13 млрд рублей
Важно, чтобы средства были направлены как можно скорее. Ведь впереди посевная кампания, а значит, у аграриев должна быть возможность хорошо подготовиться к полевым работам.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Видео: Правительство России
