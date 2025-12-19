Мишустин призвал улучшать госуслуги с учетом мнения россиян

Глава правительства подчеркнул, что все процедуры должны быть простыми и понятными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал улучшать государственные услуги с учетом мнения россиян. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам Международного конгресса государственного управления.

По словам главы правительства, госуслуги и систему их оказания необходимо улучшать с учетом мнения россиян и их оценок. Он подчеркнул, что все процедуры должны быть простыми и понятными. Мишустин добавил, что в России одной из национальных целей развития утверждена цифровая трансформация государственного и муниципального управления.

Сервисы необходимо сориентировать на поддержку людей в конкретных жизненных ситуациях - от рождения ребенка и оформления пособия до поступления в школу, получения медицинской помощи и многих других. И, конечно, регулярно проводить оценку их качества, удобства и доступности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России