Смольный будет бороться с подпольными барами

Проверка участников "Карты сопротивления" продолжится.

В среду, 16 декабря, на совещании в "Невской ратуше" уководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов отметил, что рейды по участникам "Карты сопротивления" продолжатся. Об этом сообщила "Фонтанка".

Несмотря на то, что рестораторы пошли на мировую и уничтожили карту, Смольный продолжит рейды и борьбу с подпольными барами. Ситов уточнил, что благодаря протесту чиновники увидели многолетние нарушения санитарных и иных норм. Он подчеркнул, что романтизировать и создавать рестораторам образ "героев сопротивления" здесь не уместно.

Какие плоды принесут рейды по барам, пока неясно.

Ранее мы писали, что создатель "Карты сопротивления баров" рассказал, кого вписали насильно.

Фото: Piter.TV