Смольный активно взялся за взимание долгов по аренде недвижимости

В КИО создали соответствующую рабочую группу.

Петербургский комитет имущественных отношений создал рабочую группу, которая будет заниматься урегулированием вопросам по обязательствам контрагентов по оплате аренды. Как уточнили в пресс-службе КИО, группа актуализирует информацию по договорам, по которым задолженность возникла до марта текущего года.

После ревизии чиновники проведут мероприятия по сокращению дебиторской задолженности за 2017-2019 годы, в них войдут встречи с должниками, судебные претензии, посещение переданных в аренду объектов с долгами. Отмечается, что ревизия не затронет объекты, арендаторы которых запросили освобождение или отсрочку по оплате из-за коронавируса. Вполне возможно, что специалисты расторгнут погрязшие в долгах договоры, чтобы вовлечь недвижимость в хозяйственный оборот.

Также мы сообщали, что в Петербурге не будут индексировать ставки на рынке аренды недвижимости.

Фото: Piter.TV