Смольный: Тестирование механизма QR-кодов в музеях и театрах можно считать успешным

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, у всех все получается.

Во вторник, 2 ноября, вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что в Смольном считают тестирование механизма QR-кодов в музеях и театрах во время локдауна успешным.

По его словам, полученный опыт достаточно позитивный. В то же время чиновник уточнил, что по итогам пилотного запуска возможны некоторые корректировки. В Смольном проанализируют итоги и решат, что именно стоит корректировать, в том числе алгоритм проверки документов.

Пиотровский отметил, что за нарушений коронавирусных правил грозит административная и уголовная ответственность. Например, подделку QR-кода можно отнести к подделке медицинских документов.

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