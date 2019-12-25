Смольный: Регистрация недвижимости из регионов становится доступнее

Петербург стал одним из первых регионов, где реализовали прием услуг Росреестра по экстерриториальному принципу.

В пятницу, 23 июля, в комитете по информатизации и связи сообщили Piter.tv, что МФЦ Петербурга и Управление Росреестра продолжают совместную работу по повышению доступности услуг Росреестра. Таким образом, для горожан становится доступнее регистрация недвижимости из регионов.

Петербуржцы подают заявление на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории других регионов России. В прошлом месяце число МФЦ, в котором можно подать документы, увеличили.

На данный момент воспользоваться услугой можно в пяти МФЦ: на улице Ушинского, на Новочеркасском проспекте, улице Турку, улице Зосимова и улице Новороссийская.

До конца лета планируют реализовать услугу в Колпино и на улице Пограничника Гарькавого.

Кроме этого документы на регистрацию недвижимости, находящейся в другом регионе можно в районных отделах Управления Росреестра в Кронштадте и Сестрорецке.

Отмечается, что прием ведется по предварительной записи.

Ранее мы писали, что технический сбой помешал петербуржцам подать документы в МФЦ на услуги Росреестра.

Фото: Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"