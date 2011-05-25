Смольный: Петербург готов проводить экономический форум

Над организацией трудились 5 рабочих групп.

Подготовка Петербурга к проведению Международного экономического форума обеспечена на 100%. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

В городе работали 5 рабочих групп, которые отвечали за разные направления: транспортное обеспечение, культурную программу, спортивную программу, благоустройство, инженерную инфраструктуру, санитарно-эпидемическую безопасность.

Отмечается, что для обслуживающего персонала, гостей и участников форума будет проводиться ПЦР-тестирования на коронавирус силами Роспотребнадзора.

17 и 18 июня пройдут концерты на Дворцовой площади. 18 июня в Михайловском театре состоится гала-концерт. Спортивная программа включает в себя 15 мероприятий по 10 видам спорта.

Смольный организует 13 круглых столов и панельных дискуссий. Участники будут обсуждать работу Северного морского пути, развитие рынка труда, импортозамещение и другие актуальные темы.

Напомним, ПМЭФ пройдет 15-18 июня в "Экспофоруме". Дмитрий Песков анонсировал "чрезвычайно важную" речь Владимира Путина на ПМЭФ.

Фото: Piter.tv