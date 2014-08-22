Дрозденко показал подвесной мост над Тихвинкой и рассказал об истории Смоленского шлюза

В XIX веке здесь пролегал Тихвинский водный путь – одна из ключевых транспортных артерий Русского Севера, по которой велось освоение территорий и перевозка грузов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в социальных сетях фотографии живописного Смоленского шлюза, расположенного в Тихвинском районе.

Дрозденко напомнил жителям о богатом историческом прошлом этих мест. В XIX веке здесь пролегал Тихвинский водный путь – одна из ключевых транспортных артерий Русского Севера, по которой велось освоение территорий и перевозка грузов. В состав этой масштабной системы входило более 60 шлюзов, а сама магистраль функционировала вплоть до середины XX века.

По словам губернатора, современный мост на этом месте служит переправой между прошлым и настоящим, а само пространство завораживает своей красотой.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начался сезон лисичек.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко