Дрозденко показал подвесной мост над Тихвинкой и рассказал об истории Смоленского шлюза

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в социальных сетях фотографии живописного Смоленского шлюза, расположенного в Тихвинском районе.
Дрозденко напомнил жителям о богатом историческом прошлом этих мест. В XIX веке здесь пролегал Тихвинский водный путь – одна из ключевых транспортных артерий Русского Севера, по которой велось освоение территорий и перевозка грузов. В состав этой масштабной системы входило более 60 шлюзов, а сама магистраль функционировала вплоть до середины XX века.
По словам губернатора, современный мост на этом месте служит переправой между прошлым и настоящим, а само пространство завораживает своей красотой.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начался сезон лисичек.
Фото: Telegram / Александр Дрозденко
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