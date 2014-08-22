  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дрозденко показал подвесной мост над Тихвинкой и рассказал об истории Смоленского шлюза
Сегодня, 9:54
132
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Дрозденко показал подвесной мост над Тихвинкой и рассказал об истории Смоленского шлюза

0 0

В XIX веке здесь пролегал Тихвинский водный путь – одна из ключевых транспортных артерий Русского Севера, по которой велось освоение территорий и перевозка грузов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в социальных сетях фотографии живописного Смоленского шлюза, расположенного в Тихвинском районе. 

Дрозденко напомнил жителям о богатом историческом прошлом этих мест. В XIX веке здесь пролегал Тихвинский водный путь – одна из ключевых транспортных артерий Русского Севера, по которой велось освоение территорий и перевозка грузов. В состав этой масштабной системы входило более 60 шлюзов, а сама магистраль функционировала вплоть до середины XX века.

По словам губернатора, современный мост на этом месте служит переправой между прошлым и настоящим, а само пространство завораживает своей красотой. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начался сезон лисичек.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко 

Теги: ленобласть, смоленский шлюз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии