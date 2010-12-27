Город ждет частных инвесторов.

Смольный рассмотрит предложение строительства метро до Пулково. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, врио губернатора Петербурга Александр Беглов после презентации электробусов, проинформировал о ситуации со строительством метро до аэропорта Пулково. По словам парламентариев, город ждет частных инвесторов.

Если у частного игрока есть соответствующие средства, то он может нанять компании, которые имеют необходимые лицензии, и финансировать строительство метрополитена. Мы всех инвесторов приглашаем для развития нашего метро, нам нужны деньги для его развития отметил он

Напомним, что возведение станций оценивается в 160 млрд рублей.

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Фото:Piter.TV

