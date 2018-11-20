Смольный закупит более трех тысяч камер видеонаблюдения

Цена вопроса - 30 млн рублей.

Накануне стало известно, что ГУП "Автоматическая телефонная станция Смольного" запустило аукцион на покупку камер видеонаблюдения и карт памяти. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Всего нужно более трех тысяч камер видеонаблюдения и 600 карт памяти. Цена одной камеры, по меркам заказчика, составляет 9 тысяч рублей, за все камеры вместе — 30,3 млн рублей. Карты памяти оценили в 239 тысяч рублей.

Таким образом ГУП "Автоматическая телефонная станция Смольного" пополнит свои складские запасы.

Завершится конкурс 11 февраля.

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