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Проспект Ветеранов будет продлен за 970 млн рублей
Сегодня, 13:04
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lesjasap

Проспект Ветеранов будет продлен за 970 млн рублей

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Смольный подписал документы на строительство четырехполосной улицы.

Администрация Санкт-Петербурга заключило с подрядчиком контракт на создание продолжения проспекта Ветеранов. Отметим, что согласно планам Правительства города, движение по магистрали на юго-западе Северной столицы может быть запущено еще к концу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно предоставленным Смольным данным, улица будет продлена от Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Стоимость контракта оценивается в 970,5 миллионов рублей. Протяженность объекта составит более 2,3 тысячи километров. Трассу разделят на четыре полосы.

Напомним, что водитель "Мерседеса" застрял на трамвайных путях по Новочеркасскому проспекту.

Фото: Piter.tv

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Теги: контракт, проспект ветеранов, строительство дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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