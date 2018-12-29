Проспект Ветеранов будет продлен за 970 млн рублей

Смольный подписал документы на строительство четырехполосной улицы.

Администрация Санкт-Петербурга заключило с подрядчиком контракт на создание продолжения проспекта Ветеранов. Отметим, что согласно планам Правительства города, движение по магистрали на юго-западе Северной столицы может быть запущено еще к концу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно предоставленным Смольным данным, улица будет продлена от Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Стоимость контракта оценивается в 970,5 миллионов рублей. Протяженность объекта составит более 2,3 тысячи километров. Трассу разделят на четыре полосы.

Напомним, что водитель "Мерседеса" застрял на трамвайных путях по Новочеркасскому проспекту.

Фото: Piter.tv