Смольный через суд взыщет с "Дальпитерстроя" 1,2 млрд рублей‍ за сорванные сроки сдачи жилья

Смольный через суд взыщет с “Дальпитерстроя” 1,2 миллиарда рублей. К такому решению правительство пришло после нарушения подрядчиком сроков сдачи жилья в Шушарах и Парголово. Теперь вопрос будет проходить через инстанцию Арбитражного суда Петербурга.
Отметим, что в настоящее время жилье достроена и передано в собственность города, так как заказчиком выступила именно администрация Северной столицы.
Ранее застройщик уже получил указание выплатить неустойку пострадавшим дольщикам. Сумма выплат составила 25 миллионов рублей. Они распределились среди 51 человека, которые не получили квартиры в срок.