Смольный через суд взыщет с "Дальпитерстроя" 1,2 млрд рублей‍ за сорванные сроки сдачи жилья

Правительство Санкт-Петербурга запросило у застройщика 1,2 млрд. рублей за невыполнение работ в установленный срок.

Смольный через суд взыщет с “Дальпитерстроя” 1,2 миллиарда рублей. К такому решению правительство пришло после нарушения подрядчиком сроков сдачи жилья в Шушарах и Парголово. Теперь вопрос будет проходить через инстанцию Арбитражного суда Петербурга.

Отметим, что в настоящее время жилье достроена и передано в собственность города, так как заказчиком выступила именно администрация Северной столицы.