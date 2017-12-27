"СК Дальпитерстрой" выплатила обманутым дольщикам 25 миллионов рублей

Строительная компания по решению суда выплатила петербуржцам 25 миллионов за несданные в срок дома.

Судебные приставы взыскали с ООО “СК Дальпитерстрой” 25 миллионов рублей пользу обманутых дольщиков. Об этом информации сообщили представители УФССП по региону. Ранее коллективный иск на компанию подала группа петербуржцев из 51 человека.

По заявлению обвиняющей стороны, строительная компания не исполнила в срок обязательства по сдаче жилья в Парголово и Шушарах. Суд удовлетворил иск и предписал списать со счета организации денежную сумму в качестве неустойки. Дополнительно с “СК Дальпитерстрой” взыскали более двух миллионов рублей в качестве исполнительного сбора.