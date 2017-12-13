Смольный выплатит семьям погибших при крушении Ан-148 по миллиону рублей

Власти Петербурга распорядился выплатить по миллиону рублей семьям погибших в авиакатастрофе АН-148.

Власти Петербурга выплатят по 1 млн рублей родственникам петербуржцев, которые погибли в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье. Об этом Пятому каналу сообщил председатель городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Принято решение о выплатах семьям погибших в размере 1 млн рублей на каждую семью за счет городского бюджета, — сказал Ржаненков.

К тому же, по словам Ржаненкова, фамилии всех родственников известны, представители ведомства находятся с ними в постоянном контакте. Материалы, необходимые для проведения генетической экспертизы и опознания сданы.

Все это сделано в Петербурге, нет необходимости ехать в Москву. Что касается документов, они оформят свидетельства о смерти и соответствующие бумаги от авиакомпании. При этом мы заинтересованы в том, чтобы люди получили деньги как можно быстрее для решения проблем, которые у них образовались, — отметил глава комитета.

Piter.TV ранее сообщал, что на борту АН-148 было три жителя Санкт-Петербурга, а также два жителя Ленинградской области.

Напомним, что 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово через 2 минуты пропал с радаров самолет АН-148 Саратовских авиалиний. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Видео: YouTube / ПРОЕКТ Х