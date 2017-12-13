Смольный распорядился подготовить документы для расширения Шушарской дороги

В Петербурге снова хотят расширить Шушарскую дорогу.

В Петербурге Комитет по градостроительству и архитектуре поручил подготовить соответствующие документы по планировке территории для размещения линейного объекта "Шушарская дорога от Петербургского шоссе до Витебского проспекта". Инициатива о расширении дороги до 4 полос была выдвинута около года назад.

На сайте Смольного 16 февраля опубликовали распоряжение КГА, срок на реализацию дается до 30 октября 2018 года. Планируется, что в связи с расширением проезжей части удастся увеличить транспортную доступность ряда жилых комплексов, а также "Экспофорума".

Ранее мы сообщали о том, что за петербургскими дворниками будут следить с помощью GPS-датчиков.