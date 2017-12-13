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За петербургскими дворниками будут следить с помощью GPS-датчиков
Сегодня, 15:15
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Shdaria
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За петербургскими дворниками будут следить с помощью GPS-датчиков

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В Петербурге дворникам хотят раздать GPS-датчики для отслеживания их маршрута.

В Санкт-Петербурге хотят ввести новое правило для дворников: им предлагается выдавать GPS-брелоки. Инициатором идеи выступил глава муниципального образования Купчино Михаил Черепанов.

Как сообщает Черепанов, администрацией должны выдаваться датчики. Также он пояснил, чтот такое решение несет за собой ряд положительных пунктов. К примеру, удастся отслеживать маршруты дворников, узнавать точное время уборки улиц и крыш.

По мнению муниципальных сотрудников, каждый дворник имеет возможность обзавестись таким устройством. Кроме того, с помощью GPS-трекерам отчетность о проделанной работе можно будет вести дистанционно. 

Сейчас инициатива находится в комиссии по устройству государственной власти и административно-территориальному устройству Заксобрания Санкт-Петербурга.

Теги: gps-датчики для дворников , дворники спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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