В Петербурге увеличили количество дорог, нуждающихся в ремонте, а деньги на эти нужды не добавили

Представители Комитета по транспортной инфраструктуре сообщили, что до конца февраля в Петербурге будут проведены тендеры на ремонт 95 дорожных объектов. Ранее в списке было заявлено только 85 позиций.
Отметим, что работы будут разделены на 12 лотов, в которые войдут работы на городских дорогах. Кроме крупных трасс также планируется починить трамвайные пути. Информация относительно выбранных подрядчиков и срока приема работ будет оглашена на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что объем вложенных инвестиций в данный проект не изменится: он составляет 5 миллиардов рублей.
Напомним, что с 10 февраля по Петербургу вновьбудут ходить "олимпийские трамваи".