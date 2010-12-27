В Петербурге увеличили количество дорог, нуждающихся в ремонте, а деньги на эти нужды не добавили

В Смольном рассказали о добавлении в перечень дорожных объектов, нуждающихся в срочном ремонте.

Представители Комитета по транспортной инфраструктуре сообщили, что до конца февраля в Петербурге будут проведены тендеры на ремонт 95 дорожных объектов. Ранее в списке было заявлено только 85 позиций.

Отметим, что работы будут разделены на 12 лотов, в которые войдут работы на городских дорогах. Кроме крупных трасс также планируется починить трамвайные пути. Информация относительно выбранных подрядчиков и срока приема работ будет оглашена на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что объем вложенных инвестиций в данный проект не изменится: он составляет 5 миллиардов рублей.