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В Петербурге увеличили количество дорог, нуждающихся в ремонте, а деньги на эти нужды не добавили
Сегодня, 14:59
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lesjasap
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В Петербурге увеличили количество дорог, нуждающихся в ремонте, а деньги на эти нужды не добавили

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В Смольном рассказали о добавлении в перечень дорожных объектов, нуждающихся в срочном ремонте.

Представители Комитета по транспортной инфраструктуре сообщили, что до конца февраля в Петербурге будут проведены тендеры на ремонт 95 дорожных объектов. Ранее в списке было заявлено только 85 позиций.  
 
Отметим, что работы будут разделены на 12 лотов, в которые войдут работы на городских дорогах. Кроме крупных трасс также планируется починить трамвайные пути. Информация относительно выбранных подрядчиков и срока приема работ будет оглашена на официальном сайте ведомства. 
 
Сообщается, что объем вложенных инвестиций в данный проект не изменится: он составляет 5 миллиардов рублей.
 
Напомним, что с 10 февраля по Петербургу вновьбудут ходить "олимпийские трамваи". 
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Теги: дороги , комитет по транспорту , ремонт , тендер , трамвайные пути
Категории: Новости СПб

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