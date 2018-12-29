Смольный будет резервировать площади под воинские захоронения

Парламентарии хотят дать правительству право резервирования мест для павших военных.

Денис Четырбок и Алексей Ковалев внесли в Смольный предложение о поправках в закон о воинских погреблениях. Депутаты считают, что Смольному следует дать полномочия в резервировании площадей для новых могил.

Авторы инициативы отмечают, что также правительство сможет взаимодействовать с ответственными органами, которые занимаются увековечиванием памяти погибших солдат. Благодаря данной системе администрация сможет централизовать учет мемориалов, которые содержат Вечный огонь и Огонь Памяти.

Проект принят в первом чтении.

Напомним, что депутаты ЗакСа обратятся к министру здравоохранения Скворцовой.

Фото: Piter.tv