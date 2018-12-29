Депутаты ЗакСа обратятся к министру здравоохранения Скворцовой

Спикеры хотят защитить интересы диабетиков страны.

Петербургские депутаты обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Парламентарии ЗакСа хотят урегулировать вопрос, связанный с тест-полосками для пациентов с сахарным диабетом.

По мнению политиков города, в России следует ввести стандарты медицинской помощи для инсулинозависимых больных. На данный момент такого норматива не существует. Разработка позволит улучшить ситуацию с обеспечением тест-полосок нуждающимся.

Напомним, что Леандро Паредес поблагодарил "Зенит" и попрощался с клубом.

Фото: Piter.tv