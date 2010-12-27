Петербургский комитет по транспорту покинули четыре чиновника

"Организатор перевозок" лишился руководителя и двух замов. Так же Смольный покинул первый заместитель председателя комитета по транспорту.

Глава СПб ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Самойлов вместе со своими заместителями Дмитрием Процким и Максим Эммом покинули свои должности в Смольном. Также из администрации Санкт-Петербурга ушла первый заместитель председателя комитета по транспорту Елена Осинцева. Об этом сообщает "Фонтанка.Ру".

Самойлов перестал руководить учреждением накануне, 20 августа, по соглашению сторон. Его помощники сложили с себя обязанности в начале месяца. Елена Осинцева перестала занимать совою должность из-за истечения срока служебного контракта.

Исполняющим обязанности руководителя "Организатора перевозок" назначен Владимир Шведченко, ранее возглавлявщий государственную телерадиокомпанию на Дальнем Востоке. Комментировать свое назначение Шведченко пока не стал.

"Организатор перевозок" — государственное казенное учреждение, созданное в 2005 г. для оптимизации управления и контроля на городском пассажирском транспорте в Санкт-Петербурге.

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