Смольный открестился от слухов о запрете митинга Навального

Однако, неизвестно будут ли задерживать пришедших на акцию горожан или нет.

В пятницу, 7 сентября, Борис Вишневский решил выяснить впрос об отмене митинга Навального, который должен пройти 9 сентября. Об этом депутат петербургского ЗакСа написал на своей странице "Вконтакте".

Поговорил с комитетом по законности и правопорядку, вот их версия: мы согласование не отзывали, мы просто уведомили организаторов о невозможности проводить его в согласованном месте из-за аварии рассказывает Вишневский

В Смольном ссылаются на п.2 статьи 8 закона 54-ФЗ. Исходя из этого параграфа власти города могут запретить публичное мероприятие, если оно проводится около опасных объектов. В данном случае на площади Ленина ликвидируют коммунальную аварию. Также Власти города отметили, что они не запрещали проводить митинг, а просто предложили перенести площадку.

На вопрос Вишневского о задержании горожан, кторые все же захотят посетить митинг, в аппарате ответели "Это не в нашей компетенции".

Что же, напрасно я надеялся спокойно провести 9 сентября. Придется придти на площадь Ленина, вести переговоры с полицией, убеждать никого не задерживать, а если не получится - выручать тех, кого могут задержать

подытожил депутат

Наопмним, что что в России на 9 сентября запланированы массовые акции протеста против новой пенсионной реформы. Помимо сторонников Навального о своем намерении митинговать заявила петербургская оппозиция.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга запретили согласованный ранее митинг Алексея Навального против пенсионной реформы.

Фото: Алексей Навальный/ВК