Власти Петербурга запретили согласованный ранее митинг Алексея Навального против пенсионной реформы

Согласование митинга отозвали из-за коммунальной аварии в месте его проведения.

В пятницу, 7 сентября, стало известно, что Смольный запретил проводить митинг Алексея Навального против пенсионной реформы. Отметим, что ранее власти города согласовали акцию. О расторжении договоренности сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков.

Как отмечает Волков, Власти Петербурга отказали в проведении мероприятия из-за коммунальной аварии, которая произошла 6 сентября на площади Ленина.

Оппозиционер подчеркивает, что на месте происшествия "изображают ремонтные работы".



Ну а нам-то что? У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить — там не огорожено. Мы дальше готовимся заявляет Волков

Также Леонид сообщил, что из Администрации города позвонили на "Эхо Москвы", где ранее штаб заказал рекламу и попросили снять ее. Также Власти города вводят горожан в заблуждение.

Смольный обзванивает наших заявителей и говорит, что вам надо идти в Удельный парк подытоживает глава штаба

В итоге в штабе Навального решили все же провести миттинг на ранее согласованной площадке.

В том случае, если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь — как это и было указано в уведомление, которое мы направляли в Смольный изначально добавил Волков

Также глава штаба завил, что они намереваютс подать в суд на Смольный и потребовать компенсации убытков, которые они понесли в связи с их провокацией.

Напомним, что в России на 9 сентября запланированы массовые акции протеста против новой пенсионной реформы. Помимо сторонников Навального о своем намерении митинговать заявила петербургская оппозиция.

Фото: Алексей Навальный/ВК