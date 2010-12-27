Власти Петербурга запретили согласованный ранее митинг Алексея Навального против пенсионной реформы

В пятницу, 7 сентября, стало известно, что Смольный запретил проводить митинг Алексея Навального против пенсионной реформы. Отметим, что ранее власти города согласовали акцию. О расторжении договоренности сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков.
Как отмечает Волков, Власти Петербурга отказали в проведении мероприятия из-за коммунальной аварии, которая произошла 6 сентября на площади Ленина.
Оппозиционер подчеркивает, что на месте происшествия "изображают ремонтные работы".
Ну а нам-то что? У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить — там не огорожено. Мы дальше готовимся
заявляет Волков
Также Леонид сообщил, что из Администрации города позвонили на "Эхо Москвы", где ранее штаб заказал рекламу и попросили снять ее. Также Власти города вводят горожан в заблуждение.
Смольный обзванивает наших заявителей и говорит, что вам надо идти в Удельный парк
подытоживает глава штаба
В итоге в штабе Навального решили все же провести миттинг на ранее согласованной площадке.
В том случае, если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь — как это и было указано в уведомление, которое мы направляли в Смольный изначально
добавил Волков
Также глава штаба завил, что они намереваютс подать в суд на Смольный и потребовать компенсации убытков, которые они понесли в связи с их провокацией.
Напомним, что в России на 9 сентября запланированы массовые акции протеста против новой пенсионной реформы. Помимо сторонников Навального о своем намерении митинговать заявила петербургская оппозиция.
Фото: Алексей Навальный/ВК