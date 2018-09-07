На площади Ленина повреждена канализация 1917 года

Повреждение произошло из-за прорыва трубопровода.

В Калининском районе Петербурга утром 6 сентября прорвало трубопровод. На площади Ленина забил огромный фонтан. Сейчас на месте работают специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". На участке заменяют трубопровод водоснабжения диаметром 500 мм 1969 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Отмечается, что работы сложные, так как во время размыва была поврежедена канализация, которой больше 100 лет (1917 год прокладки). Для жителей близлежащих домов на время работ установили систему временного водоснабжения и мобильную канализационную станцию.

Водителям стоит обратить внимание, что движение по площади Ленина (со стороны 3 дома) от улицы Комсомола до Арсенальной набережной закрыто. Планируется, что все работы завершат 16 сентября. Водоканал приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.

В четверг, 6 сентября, у площади Ленина прорвало трубопровод: образовался "фонтан", не хуже петергофских.

Фото и видео: Piter.TV