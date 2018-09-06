У площади Ленина прорвало трубопровод: образовался "фонтан" не хуже петергофских

Улицу полностью затопило.

В Калининском районе Петербурга утром 6 сентября прорвало трубопровод. На площади Ленина забил огромный фонтан. Об этом сообщают очевидцы. По данным свидетелей коммунальной аварии, высота столба воды достигает нескольких метров.

Петербуржцам удалось записать на видео происходящее. Многие отмечают, что это очень красивое зрелище. Некоторые пользователи социальных сетей шутят, что теперь не нужно ехать в Петергоф. Другие же с юмором "негодуют", что открыт всего один фонтан.

Добавим, что большое количество воды вытекает на проезую часть и тротуары.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб