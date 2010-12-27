Смольный объяснил, зачем убрали разворот на Выборгской набережной‍

Запрет этого маневра приняли после получения данных от ГИБДД.

В Смольном объяснили, почему они решили убрать разворот на Выборгской набережной. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Запрет этого маневра приняли после получения данных от ГИБДД. Согласно информации ведомства, аварии на Выборгской набережной участились. Власти хотят снизить риск водителей и сократить количество пробок.

Напомним, 14 августа водители самостоятельно открыли разворот на набережной, вырвав из земли штыри. Теперь будет проведен мониторинг, по его результатам решат вопрос о дальнейшей проработке схемы движения на данном участке.

Полученные сведения по распределению транспортных потоков позволят разработать оптимальную схему организации дорожного движения на прилегающих участках улично-дорожной сети. Сообщили в КРТИ изданию "Невские новости".

Запрет разворота у Кантемировского моста ввели 13 августа. Некоторые автомобилисты остались недовольны изменением схемы движения и самостоятельно открыли разворот.

Фото: www.google.ru/maps