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Смольный начнет бороться с очередями в МФЦ Петербурга
Сегодня, 11:55
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nadiputintseva
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Смольный начнет бороться с очередями в МФЦ Петербурга

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В правительстве назвали центры с самым

27 февраля на заседании правительства были названы Многофункциональные центры Санкт-Петербурга, где собираются самые больше очереди. В топ-3 вошли МФЦ Красносельского, Невского и  Выборгского районов.

Председатель комитета по информатизации Денис Чамара заявил, что среднее времяпровождение петербуржцев в очереди в МФЦ Петербурга составляет 12 минут. Однако в трех районах города время ожидания превышает норму. Чтобы решить возникшую проблему, решено открыть в Красносельском районе около трех десятков окон, аналогичные меры необходимо предпринять и в Невском районе. В Выборгском районе из-за прироста населения на Парнасе собираются открывать два десятка окон МФЦ.

По оценкам чиновника, слишком большие очереди собираются в отдельных секторах МФЦ Московского, Кировского, Центрального и Приморского районов. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение правительству активизировать работу центров.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Полтавченко представил правительству Петербурга новых глав комитетов .

   

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Теги: мфц , новости спб , очереди в мфц , смольный
Категории: Новости СПб

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