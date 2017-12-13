Смольный начнет бороться с очередями в МФЦ Петербурга

В правительстве назвали центры с самым

27 февраля на заседании правительства были названы Многофункциональные центры Санкт-Петербурга, где собираются самые больше очереди. В топ-3 вошли МФЦ Красносельского, Невского и Выборгского районов.

Председатель комитета по информатизации Денис Чамара заявил, что среднее времяпровождение петербуржцев в очереди в МФЦ Петербурга составляет 12 минут. Однако в трех районах города время ожидания превышает норму. Чтобы решить возникшую проблему, решено открыть в Красносельском районе около трех десятков окон, аналогичные меры необходимо предпринять и в Невском районе. В Выборгском районе из-за прироста населения на Парнасе собираются открывать два десятка окон МФЦ.

По оценкам чиновника, слишком большие очереди собираются в отдельных секторах МФЦ Московского, Кировского, Центрального и Приморского районов. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение правительству активизировать работу центров.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Полтавченко представил правительству Петербурга новых глав комитетов .