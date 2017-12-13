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Полтавченко представил правительству Петербурга новых глав комитетов
Сегодня, 10:42
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Shdaria
1964

Полтавченко представил правительству Петербурга новых глав комитетов

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В Петербурге произошла смена глав некоторых комитетов. Сегодня их представили Смольному.

Сегодня, 27 февраля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко представил Смольному новых руководителей двух комитетов. О том, что произошла смена глав стало известно в конце февраля. 

Таким образом, правительству Северной столицы официально представили новую должность бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Ивана Филиппова. Теперь он занимает место председателя комитета экономической политики и стратегического планирования.

Комитет по строительству теперь возглавляет Леонид Кулакова. Губернатор города отметил, что ранее Кулаков занимал должность главы Государственного строительного надзора.

Фото: ВКонтакте / Георгий Полтавченко

Теги: новости петербург , новости спб , новые главы комитетов , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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