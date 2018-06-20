Соответствующий аукцион объявил комитет по благоустройству Петербурга.

В четверг, 28 марта, стало известно о том, что Смольный благоустроит Муринский, Пионерский, Ладожский парки за 227 млн рублей. Соответствующий аукцион объявил комитет по благоустройству Петербурга. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен 19,4 млн рублей привести в порядок газоны и набивное покрытие дорожек. Также строители должны возвести в парках детские игровые площадки с качелями6 крепостями, гимнастической сеткой и тренажерами.

Кроме того, за 39,9 млн рублей займутся благоустройством улицы Типанова и сквера на проспекте Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Ленсовета. Там высадят кустарники6 деревья, установят клумбы и сделают игровые комплексы.

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