Смольный: средняя зарплата петербуржцев составила 54,4 тыс. рублей

Иван Филиппов сообщил, что зарплата горожан продолжает расти, а инфляция остается максимально низкой.

27 марта на заседании правительства Санкт-Петербурга заявили, что зарплата горожан выросла на 11%. По оценкам чиновников, средняя номинальная заработная плата составляет 54,4 тыс. рублей в месяц.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов отметил, что вышеуказанная сума на 40% выше среднероссийского уровня. Он также добавил, что средний рост зарплаты составил 5,5%, а ситуация на рынке труда остается стабильной. По оценкам чиновника, в Петербурге низкий уровень безработицы. На сегодняшний день людей без постоянной занятости насчитывается около 50 тыс., что составляет 1,7% от рабочего населения.

На заседании констатировали, что рост зарплаты провоцирует рост потребления. В 2017 году оборот розничной торговли вырос на 2,9%. Филиппов заключил, что Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров благодаря повышению "уверенности населения в завтрашнем дне, в том числе благодаря рекордно низкому уровню инфляции". По его словам, все вышеперечисленные факторы повысили объемы потребления и снизили склонность петербуржцев к сбережению своих средств.

Ранее Piter.tv сообщал, что прием гостей Петербургского экономического форума на Дворцовой обойдется городу в 15 млн рублей.