Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Прием гостей Петербургского экономического форума на Дворцовой обойдется городу в 15 млн рублей
Сегодня, 8:18
0
lesjasap
311

Прием гостей Петербургского экономического форума на Дворцовой обойдется городу в 15 млн рублей

0
 
 

В Петербурге объявлен конкурс на проведение губернаторского приема. Мероприятие состоится в рамках Экономического форума. Представители Комитета по культуре рассказали, что событие посетят до полутора тысяч человек. Действо обойдется городу в 15 миллионов рублей. Начало концерта запланировано на 22 часа 26 мая - гости увидят программу "Поющие мосты".

Отмечается, что в 2018 году праздник будет организован под открытым небом. Для участника форума создадут специальные зоны с шатрами, диванами и ширмами. В это время гостей будет развлекать джазовая музыка и фуршет. Для удобства зрителей прямо на Дворцовой установят биотуалеты.

В техническом задании на официальном сайте государственных закупок значатся итальянские вина и "премиальная" водка с порцией в 830 грамм на человека. Блюда не разглашаются. Известно, что из городского бюджета политики готовы выложить 15 миллионов рублей.
 

Теги: георгий полтавченко , губернатор , губернаторский прием , дворцовая площадь
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5