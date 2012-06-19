Утренний смог в Петербурге мог быть частично вызван пожарами в Канаде

ПО мнению синоптиков, дымка появилась не только под влиянием воздушных масс со стороны Атлантики.

Утром четверга, 15 июня, над Петербургом нависли клубы смога. Как сообщили в метеоцентре "Фобос", дым мог попасть на территорию города со стороны Атлантики в связи с огромных количеством лесных пожаров в Канаде.

Синоптики отмечают, что смог находился на высоте 12 км. Он прошёл над Атлантическим океаном и достиг европейского континента уже во вторник, 13 июня. Помимо жителей Северной столицы, дымку наблюдали в Карелии, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях. Однако специалисты отмечают, что её появление вряд ли можно объяснять только канадскими пожарами. Свою роль в природном явлении сыграла и сухая погода. С начала лета в городе выпала 1/5 от положенного числа осадков, а над северо-западом уже долгое время господствует антициклон.

Добавим, что министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр назвал текущие летние пожары в стране худшими с начала XXI века.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с 14 по 30 июня введут особый противопожарный режим.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)