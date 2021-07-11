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В Петербурге с 14 по 30 июня введут особый противопожарный режим
Сегодня, 21:55
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В Петербурге с 14 по 30 июня введут особый противопожарный режим

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Запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности.

Во вторник, 13 июня, администрация Петербурга опубликовала проект, в котором сообщается о введении особого противопожарного режима в период с 14 по 30 июня. 

Так, до конца июня в Северной столице запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Нельзя проводить пожароопасные работы в городских лесах, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в садах и скверах, а также на территориях зеленых насаждений ограниченного пользования или со специальными функциями. 

Кроме того, запрещается использование пиротехники на открытых территориях без согласования с МЧС. Не доступен и въезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ. Стоянка разрешена только на специально оборудованных местах.

Фото: Piter.TV

Теги: защита природы, особый противопожарный режим
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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