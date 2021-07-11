В Петербурге с 14 по 30 июня введут особый противопожарный режим

Запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности.

Во вторник, 13 июня, администрация Петербурга опубликовала проект, в котором сообщается о введении особого противопожарного режима в период с 14 по 30 июня.

Так, до конца июня в Северной столице запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Нельзя проводить пожароопасные работы в городских лесах, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в садах и скверах, а также на территориях зеленых насаждений ограниченного пользования или со специальными функциями.

Кроме того, запрещается использование пиротехники на открытых территориях без согласования с МЧС. Не доступен и въезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ. Стоянка разрешена только на специально оборудованных местах.

Фото: Piter.TV