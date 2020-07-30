Особый противопожарный режим в Петербурге продлили до 1 августа

На территории города продолжает действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора и запуска фейерверков без согласования с МЧС.

Во вторник, 27 июня, Смольный продлил особый противопожарный режим в Петербурге до 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Таким образом, на территории Северной столицы продолжает действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора и запуска фейерверков и другой пиротехники без согласования с МЧС.

Также жителям города запрещено заезжать на автомобилях в леса и особо охраняемые природные территории и проводить пожароопасные работы в зелёных зонах.

Ранее мы сообщили о том, что в Репино из-за грозы вспыхнул Дом творчества композиторов.

Фото: Piter.TV