Власти запретили жарить шашлыки в лесах Ленобласти

С 5 июля в 47 регионе введен особый противопожарный режим.

На территории Ленинградской области в связи с повышением пожарной опасности установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Правила начинают действовать с 5 июля. В Ленобласти теперь нельзя разводить костры и пользоваться мангалом, поэтому шашлыки лучше жарить в местах, предназначенных для этого. Кроме того, установлен запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, выжигание травы на землях лесного фонда и прилегающих территориях.

Также в Ленинградской области ограничили проведение массовых мероприятий в лесах. Временно, пока действует особый противопожарный режим, пожарные и спасатели будут дежурить и следить за обстановкой.

В случае обнаружения огня или задымления в лесу необходимо позвонить на телефон диспетчерской службы лесного хозяйства Ленинградской области 90-89-111 или единый федеральный телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Ранее Piter.TV сообщал, что нутрициолог рассказала о полезных маринадах для шашлыка.

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