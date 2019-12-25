Жители Ленобласти пожаловались на едкий дым от горящих полей

Жители Кировского района мучаются из-за едкого дыма, который не дает спать ночами. Рядом со станцией "Невдубстрой" горят поля. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП" Санкт-Петербург.
Несет гарью каждую ночь , дым разносит за ночь по всей округе! Ночью просто дышать нечем!
Вызывали службы, но бесполезно. Не могут потушить!
Написала Екатерина Апрелева.
Ранее на Piter.tv сообщили, что с 10 июля в Ленобласти запрещено посещать леса. В регионе вводится особый противопожарный режим.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все