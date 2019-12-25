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Жители Ленобласти пожаловались на едкий дым от горящих полей
Сегодня, 8:30
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Жители Ленобласти пожаловались на едкий дым от горящих полей

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Рядом с Кировском жители задыхаются каждую ночь. Пожарные не могут решить проблему.

Жители Кировского района мучаются из-за едкого дыма, который не дает спать ночами. Рядом со станцией "Невдубстрой" горят поля. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП" Санкт-Петербург. 

Несет гарью каждую ночь , дым разносит за ночь по всей округе! Ночью просто дышать нечем!
Вызывали службы, но бесполезно. Не могут потушить!

Написала Екатерина Апрелева.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с 10 июля в Ленобласти запрещено посещать леса. В регионе вводится особый противопожарный режим.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: горят поля, лесные пожары, лето пожары, невдубстрой, особый противопожарный режим, смок, торфянники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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