По его словам, движение и развитие киберспорта идет рывками.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил успехи Дальнего Востока в развитии киберспорта. Об этом он заявил на выступлении в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, движение и развитие киберспорта идет рывками. Смит отметил, что часто дети приводят на киберспорт родителей. Президент федерации напомнил, что на последнем Кубке России команда из Якутии заняла первое место, а в нынешнем году состоялись "Киберфест" и международный турнир.

Сейчас мы готовимся к проведению турнира в следующем году с еще большим размахом. Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта РФ

Ранее Смит заявил, что для развития киберспорта требуется магазин игр стран БРИКС.

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