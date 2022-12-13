За 2 недели смертность от всех болезней снизилась на 12,73% в Петербурге

В прошлом месяце результат оказался вдвое лучше показателей по стране.

В комздраве Северной столицы подсчитали, как изменилась смертность за последние 2 недели. Выяснилось, что показатель упал на 12,73%. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Лисовец.

В прошлом месяце смертность от всех болезней в Петербурге уменьшилась на 8,2% в сравнении с началом 2019 года. Таким образом, показатель вдвое превзошёл цифры по стране.

Кроме того, город демонстрирует более низкую досуточную летальность от коронавируса и пневмонии в сравнении с другими регионами страны.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге естественная убыль населения сократилась на 65%.

Фото: Piter.TV