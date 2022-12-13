В Петербурге естественная убыль населения сократилась на 65%

Естественная убыль населения в городе составила 12629 человек. Это на 56 % меньше, чем в прошлом году.

В Петербурге естественная убыль населения замедлилась более чем в два раза. Такие данные опубликовал 8 февраля Росстат.

В минувшем году с января по ноябрь родились 46525 младенцев, а в 2021 году – 48846 малышей. Так, коэффициент рождаемости в перерасчете на тысячу человек сократился с 9,9 до 9,5. Смертность при этом сократилась на 23%. В 2022 году ушли из жизни 59154 человека, а в 2021 – 76878 человек. Стала ниже и младенческая смертность.

В итоге естественная убыль населения в городе составила 12629 человек. Это на 56 % меньше, чем в прошлом году.

Фото: Piter.tv

