Смертность от онкологических заболеваний снизилась в Петербурге

Так, в 2020 году смертность составляла 242,9 случаев на 100 тыс. населения, в прошлом году – 216,8 случаев на 100 тыс. населения.

В Петербурге зафиксировали снижение смертности от онкозаболеваний. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в 2020 году смертность составляла 242,9 случаев на 100 тыс. населения, в прошлом году – 216,8 случаев на 100 тыс. населения.

Кроме этого, в 2021 году в Северной столице открылись два новых амбулаторных центра онкологической помощи. В 2022 году планируется открыть еще два. На сегодняшний день всего из 15 в Петербурге.

Отметим, что в Петербурге разрабатывают методику формирования групп риска среди родственников пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Для этого будут применять данные молекулярно-генетических исследований.

Патронажные службы наблюдают и посещают онкологических, а также неонкологических пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. На сегодняшний день в городе действуют 13 выездных патронажных служб и кабинетов, а также 44 выездных бригады, две из которых для детей.

Ранее мы писали, что за год свыше 110 тыс. петербуржцев получили высокотехнологичную помощь.

Фото: pixabay.com

