Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекции в октябре от вируса умерло 7 344 человека.

Смертность от COVID-19 в октябре стала рекордной с начала пандемии. Коронавирус стал основной причиной смерти 11 630 граждан РФ. Об этом говорит статистика Росстата.

Всего с начал пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 22 571 человек. Также известно, что COVID-19 рассматривается в качестве основной причины смерти в 2 266 случаях. Также он был выявлен в 8 675 случаях, но лишь в 1 711 коронавирусные осложнения вызвали летальный исход.

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекции в октябре от вируса умерло 7 344 человека.

Ранее в Минобороны рассказали о "саботаже" вакцины из России.

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