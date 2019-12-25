Мужчина насмерть сбил водителя попавшей в ДТП машины на трассе "Сортавала"

Как удалось установить, наехавший на стоявшего на дороге не был пьян.

Вечером четверга, 1 декабря, на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти случилась смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП произошло на участке нулевой км + 350 м. 63-летний водитель Kia совершил наезд на стоявший после другой аварии Chevrolet и сбил его 40-летнего владельца, который находился рядом. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что водитель Kia был трезв.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП в Гатчинском районе пострадали четверо, одна пассажирка скончалась.

Фото: Piter.TV