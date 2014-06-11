В результате ДТП в Гатчинском районе пострадали четверо, одна пассажирка скончалась

Аварию спровоцировал водитель Lada, который не справился с управлением и вылетел на встречку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 30 ноября, на 5 километре дороги "Гатчина-Ополье" произошло крупное ДТП. Как стало известно Piter.TV,в результате пострадали двое водителей и двое пассажиров, ещё одна женщина скончалась на пассажирском сидении.

Как выяснилось, 39-летний мужчина за рулём Lada Largus не справился с управлением, выехал на выстречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 31-летнего водителя.

В результате оба автомобилиста были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. В Daewoo Nexia находилось двое детей 4 и 7 лет, они также госпитализированы. 31-летнюю пассажирку спасти не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге иномарка сбила переходившую дорогу девушку у ТЦ "Европолис".

Фото: Piter.TV