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Иномарка сбила переходившую дорогу девушку у ТЦ "Европолис"
Сегодня, 8:05
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Иномарка сбила переходившую дорогу девушку у ТЦ "Европолис"

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Пострадавшая не смогла подняться самостоятельно, её госпитализировали.

Во вторник, 29 ноября, в Выборгском районе Петербурга случилось ДТП с участием пешехода. Девушка угодила под колёса иномарки Shkida, когда переходила дорогу у дома №84 по Полюстровскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария случилась около 18:00. Пострадавшая осталась в сознании, но не смогла подняться самостоятельно. На помощь 26-летней девушке прибыли карета скорой помощи и сотрудники ДПС.

Известно, что пострадавшую госпитализировали.

Ранее стали известны подробности о гибели водителя большегруза на Софийской улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, полюстровский проспект, проишествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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