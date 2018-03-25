Иномарка сбила переходившую дорогу девушку у ТЦ "Европолис"

Пострадавшая не смогла подняться самостоятельно, её госпитализировали.

Во вторник, 29 ноября, в Выборгском районе Петербурга случилось ДТП с участием пешехода. Девушка угодила под колёса иномарки Shkida, когда переходила дорогу у дома №84 по Полюстровскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария случилась около 18:00. Пострадавшая осталась в сознании, но не смогла подняться самостоятельно. На помощь 26-летней девушке прибыли карета скорой помощи и сотрудники ДПС.

Известно, что пострадавшую госпитализировали.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб